Grand Boucle nel Pavese Oggi sfila il Tour de France

(Di lunedì 1 luglio 2024) BRONI (Pavia) Per la prima volta ildetoccherà l’Oltrepò, portando la “bagarre“ sulla Padana inferiore, la statale 10 che per la prima volta nella sua storia si vestirà di bandiere gialle. Un evento più unico che raro dovuto alla decisione degli organizzatori di far partire ladall’Italia, il passaggio a Pavia arriva nel terzo giorno di gara, dopo le tappe di Firenze-Rimini e Cesenatico-Bologna. La tappa più lunga dell’interoè dedicata alla memoria dele Fausto Coppi, partirà da Piacenza, attraverserà Arena Po, Bosnasco, Stradella, Broni, Cigognola, Redavalle, Torricella Verzate, Corvino San Quirico, Casteggio, Montebello della Battaglia e Voghera, per poi proseguire verso Alessandra e giungere a Torino.