Giuseppe Cruciani | Ho avuto un’esperienza gay alle feste di Luxuria e ho votato Roberto Vannacci

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il conduttore de La Zanzaraparla oggi in un’intervista al Corriere della Sera dello spettacolo che porta in giro per teatri e della sua lotta al politicamente corretto. «Con David Parenzo che conduce con me, ogni giorno facciamo la colonscopia dell’Italia. Per esempio, abbiamo visto l’ascesa della Lega e poi di Giorgia Meloni prima degli esiti elettorali», spiega parlando della trasmissione di Radio 24. Un suo libro è n uscita per Cairo Editore: «Via Crux – Contro il politicamente corretto». E dice che la cosa che più lo infastidisce è «considerare le persone sulla base delle preferenze sessuali. A me non frega se uno è bisessuale, trisessuale, se fa le orge, lo valuto per quello che è e pensa. La catalogazione Lgbtq+ è un’aberrazione, lo dico da libertario, non da moralista di destra, eppure passo per omofobo anche se sono a favore di adozioni gay, utero in affitto e matrimonio gay uguale a quello etero».