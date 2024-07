Francia | Antoniozzi Fdi ‘sinistra ha guida antisemita e Macron non è Chirac né Mitterrand’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Mi pare che la destra francese sia notevolmente cambiata, abbia allontanato gli estremismi e abbia tutte le carte in regola per governare il Paese. Il rischio è che fra sette giorni, se vincerà il fronte unico, lapossa avere un primo ministro”. Lo afferma il vice capogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo.“Melenchon è l’uomo che definisce Israele in tutti modi, che si rifiuta di andare alle marce contro l’antisemitismo, che mostra un radicalismo preoccupante e che ha isolato la sinistra riformista aggiunge. Mi pare che il presidentesia stato comunque sonoramente sconfitto: non è, né Mitterrand, né men che meno De Gaulle. Ha sciolto il Parlamento ed è stato sconfitto abbastanza fortemente: un altro al suo posto ne avrebbe tratto le degne conclusioni”.