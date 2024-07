Fognini-Van Assche oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fabiose la vedrà contro Luca Vannel primo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il veterano ligure è reduce dagli ottavi di finale raggiunti sul verde di Maiorca, dove si è arreso in tre set di fronte alla promessa ceca Jakub Mensik. Il transalpino, invece, ha perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro il connazionale Lucas Pouille ma è stato ripescato in extremis in qualità di lucky loser. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Non sarà facile, però, contro il ventenne francese, tennista in ascesa e molto pulito ed ordinato con tutti i suoi fondamentali.