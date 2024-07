Fallimento Italia colpa del blocco Inter? Falso! Tesi di convenienza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’sabato è uscita dagli Europei in maniera imbarazzante, perdendo 2-0 contro la Svizzera agli ottavi senza mai lottare. Molti hanno dato ladell’eliminazione al, con lo stesso Spalletti che ha insinuato di stanchezza, ma la realtà dei fatti dice altro.DI TUTTI, NON CERTO DELL’– Il nuovo disastro dell’non ha un colpevole solo. Ne ha tantissimi. Meglio ancora: è figlio di un decennio, per non dire di più, di errori su tutti i fronti che hanno reso più povero il calciono. Con le risposte, date ieri da Gabriele Gravina in una bizzarra conferenza stampa dove non si è preso mezza responsabilità, che non fanno certo sperare per il meglio. Se il presidente della FIGC rimane aggrappato a stereotipi di un calcio che non esiste più, dal “poco spazio per le nazionali” al ciclico tema dei “troppi stranieri in”, vuol dire che le idee stanno a zero.