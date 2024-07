Dumfries abbassa le pretese | la nuova cifra per rinnovare con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)è appena entrato nel suo ultimo anno di contratto: il 30 giugno 2025 la scadenza dell’accordo firmato con. C’è però la possibilità diche aumenta sempre più col passare dei giorni: Raimondi su Sport Mediaset dà qualche. CAMBIO DI ROTTA – Denzelha un anno di contratto residuo con, ma rispetto a un mese fa le possibilità che vada via stanno scendendo. Questo perché le trattative per il rinnovo stanno procedendo spedite, con l’accordo che può arrivare in tempi abbastanza rapidi. Senza un prolungamento, invece, sarebbe più normale vedere una cessione per evitare un nuovo “caso” Milan Skriniar, andato via un anno fa a parametro zero al PSG proprio per questo motivo.rinnova con? Calano le richieste RINNOVO IN VISTA? – In mattinata, Sport Mediaset ha parlato di passi avanti sul rinnovo.