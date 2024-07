CdS – Roma ufficiale l’acquisto di Sangaré | arriva dal Levante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) 2024-07-01 17:48:48 Il Corriere:– Colpo in prospettiva per la: il club giallorosso ha infatti reso notodi Buba. Il terzinoufficialmente in giallorosso dagli spagnoli dela titolo definitivo. A 16 anni aveva già esordito in prima squadra con una presenza da titolare in Liga e un’altra in Copa del Rey.di: il comunicato “Difensore esterno classe 2007 (ancora 16enne, ndr), di piede destro, nato in Spagna ad Elche e di origini maliane,vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all’Europeo Under 17“, precisa il club giallorosso nel comunicato. © RIPRODUZIONE RISERVATA Vai alla fonte di questo articolo L'articolo CdS –didalproviene da JustCalcio.