Briatore ‘esonera’ Spalletti e fa il nome del sostituto | sarebbe il top CT

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Euro 2024? E’ stato un grande disastro. A parte che noi non abbiamo dei giocatori in questo momento. Basta vedere la Francia, ci sono almeno sei giocatori che giocano in Inghilterra o in Italia. I nostri, a parte Donnarumma, nessuno li vuole. E se non c’era Donnarumma in vena di miracoli, prendevamo 5-6 pere da tutti quanti“. Schietto e diretto, come sempre, Flaviocommenta con decisione l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024. “Abbiamo giocato all’incontrario, noi siamo italiani, edeve pensare che siamo italiani e convincersi che dobbiamo giocare come giocano gli italiani, non voler scimmiottare e copiare la Spagna, o altri. Perché era come fosse la prima partita di questi ragazzi. Confusionari, a testa bassa, non capivano la posizione.