Bellingham inchiesta Uefa sul gestaccio huevos dopo il gol Rischia la squalifica

(Di lunedì 1 luglio 2024)laper ildi ieriil gol del pareggio alla Slovacchia. Lo scrive il Daily Mail. Laha confermato l’apertura di una “indagine disciplinare” contro Judeper i suoi atti alla fine del match di domenica sera.il gol al 95esimo che ha salvato gli inglesi dalla sconfitta, il centrocampista del Real Madridè stato visto fare un gesto volgare verso la panchina della Slovacchia.sui social si è affrettato a spiegare che si trattava di uno scherzo rivolto ad alcuni amici che erano sugli spalti. “Solo rispetto per come ha giocato la Slovacchia stasera”, ha aggiunto, su X. Nonostante la sua spiegazione, laha confermato che le immagini saranno esaminate per un’eventuale violazione delle “regole di base di una condotta decente”.