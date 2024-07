Basket Preolimpico 2024 | la Lituania ai raggi X Sabonis la stella assente Valanciunas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non c’è Jonas, fermo perché le logiche NBA non sono tenere con lui in termini di free agency e disponibilità da sano per gli scambi. E non c’è nemmeno Ignas Brazdeikis, che grande importanza ha per l’Olympiacos e che, quest’estate, ha preferito prendersi una pausa. Ma parlare dellavuol dire parlare della prima favorita per vincere ildi San Juan e, dunque, andare a Parigi. Andiamo a scoprire tutti gli uomini di coach Kazys Maskvytis. 8 TADAS SEDEKERSKIS – Ala piccola Diventato ufficialmente il capitano del Baskonia dopo l’uscita di Giedraitis, è sostanzialmente da sempre nel giro delle Nazionali lituane. Ha chiuso l’ultima stagione di Eurolega con 8.8 punti e 6.7 rimbalzi di media, il dato che quasi non ti aspetti da lui.