Bambino di 3 anni travolto dal cancello di uno stabilimento balneare | è in coma

(Di lunedì 1 luglio 2024) Undi 3è rimasto gravemente ferito dopo essere statodaldi ferro di uno, a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto sabato. Il bimbo ha riportato diversi traumi alla testa. L’inferriata, stando alle prime ricostruzioni, ha ceduto proprio mentre ilstava giocando nelle vicinanze. I genitori erano presenti al momento dell’impatto e hanno immediatamente chiesto i soccorsi. Per velocizzare il trasferimento in ospedale è intervenuto l’elisoccorso del 118 che è atterrato dopo essere stata evacuata la spiaggia. Ilè stato ricoverato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, in terapia intensiva: è stato sottoposto a un intervento chirurgico e attualmente si trova in stato difarmacologico.