Temptation Island 11 nella redazione del programma anche una famosa ex naufraga dell’Isola

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 30 giugno 2024) Lo scorso giovedì è finalmente iniziato uno dei programmi più attesi dell’estate, ovvero, il reality delle tentazioni giunto alla sua undicesima edizione e raccontatoquest’anno da Filippo Bisciglia. Ai telespettatori più attenti, ma in particolare a quelli appassionati delle trasmissioni di Maria De Filippi non saranno sfuggiti nei titoli di testa i nomi di Laura Frenna e Fabio Ferrara. I due ex corteggiatori da qualche anno fanno infatti parte del gruppo degli autori di. Nei titoli di coda ha invece fatto capolino il nome di Eugenia Rigotti, entratadel docu-reality lo scorso anno. All’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone si è aggiunta a partire da questa edizioneun’exde L’Isola dei Famosi, Viktorija Mihajlovic, la primogenita del compianto Sinisa.