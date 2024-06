Taylor Swift le sue fan già in fila | gli strani accampamenti a San Siro a 2 settimane dal concerto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 30 giugno 2024) Il 13 e 14 luglio 2024, lo stadio di Sana Milano accoglierà. La popstar più seguita al mondo, che con il suo Eras Tour sta battendo ogni record. I biglietti per le date italiane delche ripercorre tutti gli album e le più grandi hit – le eras, appunto – della più ascoltata cantante al mondo sono andati sold out in meno che non si dica. Ma riuscire ad acquistare un pass per l’ingresso non basta: gliies – i fan di– sono tra i fan più agguerriti del globo e, per riuscire ad arrivare il più vicino possibile al proprio idolo sono disposti a tutto. Persino a organizzare una sorta di organizzazione sindacale per la distribuzione dei posti ine accamparsi fuori dallo stadio dueprima della data prevista.