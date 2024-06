Taylor Swift annuncia la fine dell’Eras Tour

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 30 giugno 2024) La cantante più amate della scena musicale mondiale, nonché da qualche tempo anche ufficialmente entrata nel club dei milionari. Eppure, anchedovrà fermarsi, ossia fermare gli eventi live, che ormai proseguono da oltre un anno incessantemente. La cantante hato ladel suomondiale. Dopo oltre 12 mesi in giro per il mondo, segnando un successo dopo l’altro e facendo decollare addirittura l’economia dei Paesi in cui ha messo piede,dovrà fermarsi, com’è giusto che sia. Proprio durante una delle sue ultime tappe, questa volta nel Regno Unito, la cantante hato quando andrà in scena per l’ultima volta l’Eras. Ecco fino a quando andranno in scena i concerti diper l’Eras, foto Ansa – VelvetMagL’Erasè stato indubbiamente unche ha sbaragliato ogni record a livello mondiale.