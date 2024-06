Scontro Verstappen-Norris Russell vince in Austria e Sainz terzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) SPIELBERG () (ITALPRESS) – Georgea sorpresa il Gran Premio d’. Il secondo successo in carriera del giovane pilota britannico della Mercedes dopo quello a Interlagos nel 2022 arriva in modo incredibile: a sette giri dalla fine il duello per il primo posto fra Maxe Landotoglie di scena entrambi, lasciando strada libera ache passa sotto la bandiera a scacchi davanti a Oscar Piastri su McLaren, mentre completa il podio (il quarto stagionale) Carloscon la sua Ferrari. Quarto posto per Lewis Hamilton,– rientrato ai box dopo la gomma forata nel contatto – si becca 10 secondi di penalità ma riesce a tornare in pista piazzandosi in quinta posizione mentreè addirittura costretto al ritiro.