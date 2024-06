Papa | Chiesa e società non escludano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 13.05 Anche oggiFrancesco all'Angelus ha invitato a non dimenticare"la martoriata Ucraina,Palestina,Israele,Myanmar e altri posti dove si soffre tanto per la guerra" e ha chiesto al cuore di Gesù "di toccare quanti vogliono la guerra, perché si convertano a progetti di dialogo e di pace". "Viviamo in tempo di martirio, tanti fratelli e sorelle subiscono discriminazione per essere appartenenti alla". "Abbiamo bisogno di unae di unache nonnessuno"e che "ciascuno sia accolto senza pregiudizi".