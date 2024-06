One Piece | tutte le aggiunte al cast della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

La serie One Piece di Netflix ha aggiunto altri quattro membri al cast per la sua seconda stagione in arrivo. Callum Kerr è stato scelto per il ruolo di Smoker, Julia Rehwald per quello di Tashigi, Rob Colletti per quello di Wapol e Ty Keogh per quello di Dalton, tutti personaggi tratti direttamente dal manga di avventure piratesche di Eiichiro Oda. C'era stata grande attesa tra i fan di One Piece per il casting di Smoker, che è stato introdotto negli ultimi minuti del finale della prima stagione come anticipazione di ciò che sarebbe successo nella seconda stagione. Sebbene il volto del personaggio non fosse stato rivelato, c'erano indizi importanti, tra cui la caratteristica uniforme e i due sigari che l'uomo stava fumando contemporaneamente.