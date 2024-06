Napoli Zielinski saluta | Per sempre nel mio cuore

Leggi tutta la notizia su sportface

"Pernel mio". Piotrufficialmente il. Il polacco lascia il club azzurro dopo otto anni per la scadenza del suo contratto. Tra pochi giorni sarà realtà il suo passaggio all'Inter. 364 partite in maglia azzurra con 51 gol e 46 assist. Nella giornata di oggi ilhato anche Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak e Hamed Traorè. Al momento l'unico arrivo da registrare è quello di Rafa Marin in attesa di definire il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia.: "Pernel mio"