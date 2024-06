MotoGP Vip Village | l’oracolo di Dorna Sports

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 30 giugno 2024) Life&People.it Una delle piu? famose iscrizioni deldi Delfi e? “Diventa cio? che sei”, in greco antico ??????? ????? ???, attribuita al poeta Pindaro poi ripreso da Nietzsche. Ebbene, nell’ottica di diventare cio? che si e?, poche societa? commerciali identificano lo sport che rappresentano come, simbolo e virgulto della™.infatti – nella figura storica del deus ex machina Carmelo Ezpeleta – dal 1988 e? l’emblema di come la™ sia diventata nel corso degli anni lo splendore organizzativo ammirato in tutte le piste d’Europa e del mondo. L’idea di garantire una postazione privilegiata e servizi collaterali alle gare ha dato seguito anche alla necessita? degli sponsor di sviluppare le proprie pubbliche relazioni con addetti ai lavori ed appassionati.