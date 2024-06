Minacce con pistola alla testa Condannata guardia giurata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Un anno fa era stato arrestato, dopo un gesto che aveva spinto i carabinieri a mettere in sicurezza madre e figlio e far scattare la misura cautelare: aveva puntato unadella sua compagna, l’arma che aveva in dotazione per il suo lavoro di. Ora il quarantanovenne di Mariano Comense è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, al termine del processo che si è svolto davanti al Tribunale Collegiale di Como, dove l’imputato ha voluto discutere le accuse che gli erano state rivolte: maltrattamenti in famiglia, violenza privata e violazione nella detenzione delle armi. La grave minaccia era avvenuta al termine di una lite con la compagna, dentro casa. L’ennesima in un rapporto diventato ormai difficile, ma quel giorno leavevano superato ogni limite, con lui incurante della presenza del loro bimbo di soli cinque anni: l’uomo aveva estratto l’arma e l’aveva rivoltadella sua compagna.