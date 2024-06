La teoria del tutto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 30 giugno 2024) Ladel: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, domenica 30 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ladeldel 2014 diretto da James Marsh. Pellicola biografica su Stephen Hawking, celebre fisico, astrofisico e cosmologo, è l’adattamento cinematografico della biografia Verso l’infinito (Travelling to Infinity: My Life With Stephen), scritta da Jane Wilde Hawking, ex-moglie del fisico, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1963 il giovane Stephen Hawking è un cosmologo dell’Università di Cambridge che sta cercando di trovare un’equazione unificatrice per spiegare la nascita dell’universo e come esso sarebbe stato all’alba dei tempi.