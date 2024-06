Il Chelsea FC punta sull’attaccante del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riportato da Simon Phillips tramite Substack, ilavrebbe tenuto dei colloqui interni sul potenziale trasferimento dell’attaccante delMathys Tel questa estate. I Blues trarrebbero sicuramente beneficio dall’arrivo di nuovi giocatori offensivi quest’estate, e Tel è qualcuno che può agire come attaccante o esterno, anche se non è sempre sembrato un titolare garantito nel suo club attuale. Se ilè disposto a prendere in considerazione la possibilità di lasciare andare Tel, potrebbe sicuramente essere una buona opzione per il, a cui piace ingaggiare giovani giocatori d’élite, con il 19enne francese sicuramente adatto. Tel sembra una promettente promessa che potrebbe rivelarsi la scelta ideale per ilin questo momento, in quanto rappresenterebbe un’alternativa a Nicolas Jackson come centravanti, ma anche ad altri giocatori poco costanti come Raheem Sterling, Mykhailo Mudryk e Noni Madueke sugli esterni.