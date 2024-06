Gratta e vinci il metodo Lally supera il test | 1 milione così

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 30 giugno 2024), provata a pieni voti, meglio diproprio non poteva andare: con questosi vince fino a 1. Non c’è un tempo giusto per imparare certi valori. Come la lealtà, per esempio. Certo, è meglio assimilarne il significato e l’importanza sin dalla più tenera età, ma si può imparare ad essere leali nel tempo, nel momento più opportuno. Dopo aver commesso qualche errore, magari, ma di sicuro è meglio tardi che mai. Questo fortunatissimo giocatore ha vinto 1al– Ilveggente.itIl protagonista della storia che intendiamo raccontarvi oggi, però, leale lo è stato sempre, sin da subito. Senon fosse stato, non saremmo qui a raccontarvi questa pagina incredibile della storia dei