Grande Fratello un ex gieffino ha ritrovato l’amore | scattano le conoscenze in famiglia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Un ex concorrente delha: la segnalazione sui social di Deianira Marzano E’ tornatonella vita di un ex concorrente del. A riportare la notizia ci ha pensato la sempre ben informata esperta di gossip Deianira Marzano, che intervenendo in una storia Instagram ha aggiornato i fan con un importante novità riguardo a uno degli ex gieffini. Mistero sull’identità del personaggio, che almeno per il momento non è stato reso noto: “Fonti certe mi dicono che un ex concorrente delha giàe l’abbia portata già nella casa di”. Cresce ovviamente la curiosità del pubblico, che adesso vuole capire chi si nasconde dietro questo mister X. LEGGI ANCHE: Temptation Island finisce nel mirino del pubblico: “Solite storie e tutto programmato” Intanto proseguono i casting per la nuova edizione del reality di Canale 5 in partenza a settembre, e come al solito ritroveremo Alfonso Signorini al timone.