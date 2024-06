F1 GP Austria Wolff | Abbiamo avuto un po’ di fortuna ora aspettiamo Silverstone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Il team principal della Mercedes Totocommenta la vittoria di George Russell nel Gran Premio d’: “È una bellissima sensazione tornare sul gradino più alto del podio. È una fantastica ricompensa per il duro lavoro e gli sforzi di tutti a Brackley e Brixworth.fatto buoni passi avanti nelle ultime gare e siamo entusiasti di ciò che deve ancora venire. Sapevamo che il nostro ritmo assoluto oggi non sarebbe stato sufficiente per lottare per la vittoria. Ci siamo quindi assicurati di massimizzare la nostra gara e di essere in grado di raccogliere i pezzi, nel caso dovesse succedere qualcosa.un po’ di, ma queste sono le corse automobilistiche. George ha fatto un lavoro fantastico per tutta la gara, mantenendosi a distanza di contatto con i primi due.