F1 caso Norris-Verstappen | Stella non spegne le polemiche Non vogliamo vedere un altro 2021

(Di domenica 30 giugno 2024) Quello del GP d’Austria, appuntamento numero undici del Mondiale 2024 di Formula 1, è stato uno dei post gara più infuocati della stagione. Da una parte Lando, dall’altra Max. In mezzo un contatto, brutto, tra i due, con entrambi fermi nelle loro posizioni. In ballo c’è tanto, compresa un’amicizia che potrebbe addirittura essere compromessa. Il britannico, molto nervoso e giù di corde già dallo scorso weekend al Montmelò, ha utilizzato parole molto pesanti, accusando l’olandese di “poca lealtà” e di aver fatto un gesto “stupido”. Il riferimento è a quanto accaduto nel giro numero 64, quando un cambiamento di traiettoria in frenata ha causato una doppia foratura, costringendoal ritiro. Il Campione del Mondo, spalleggiato dal Team Principal Horner, ha invece difeso la propria posizione, sostenendo quanto il rivale abbia esagerato nel forzare le frenate parlando apertamente di “sfortuna”.