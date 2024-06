Endless love anticipazioni dall' 1 al 5 luglio 2024 | Emir e Zeynep in trappola?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 30 giugno 2024)rischieranno grosso a, come si evince'1 al 5. Nihan, infatti, inizierà a pensare che tra loro ci sia qualcosa e indagherà. Intanto, la sorella di Kemal verrà allertata da Efsane e si farà trovare con la pistola di Kemal in mano per far credere che si stia introducendo nella stanza dicon l'intento di recuperare l'arma di suo fratello. Poco dopo, la ragazza darà la pistola a Kemal, ma lui la ammonirà per il suo gesto avventato. Soydere, in particolare, dirà ache ha deciso di perdonare la scelta di Ozan di non costituirsi, ma le preciserà che non vuole che lei si lasci coinvolgere nella sua guerra contro. Onder, invece, sarà preoccupato per Nihan e, per distrarla, deciderà di ripristinare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di belle arti nell'area della centrale termoelettrica.