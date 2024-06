Correre per riprendere un amato viaggio prima che la demenza prenda tutto

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 30 giugno 2024) Unnel passato per illuminare il presente Quando ero bambino, mio padre mi raccontò del suoin Europa nel 1966, un’esperienza che aveva plasmato la sua vita. Le storie delle strade svizzere e della casa a Napoli sono rimaste impresse in me, attraverso le diapositive Kodachrome che amavo guardare con lui. La terapia della reminiscenza: un aiuto prezioso per i pazienti affetti daIlpromesso con mio padre in Svizzera e Italia ha acquistato un nuovo significato con l’avanzare del suo Alzheimer. La terapia della reminiscenza, che si basa sui ricordi più vividi tra i 10 L'articoloperunche laproviene da News Nosh. .