Bellingham salva l' Inghilterra al 95' | Slovacchia ko ai supplementari il gol pazzesco del fenomeno | Video

(Di domenica 30 giugno 2024) L'va a un passo dalla clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2024: passa in svantaggio al 25' contro laper un gol di Schranz macon un gol in rovesciata al 95' la, poi neici pensa Kane a portare la nazionale dei tre leoni ai quarti dove affronterà sabato prossimo 6 luglio e Duesseldorf la Svizzera. E forse, la differenza tra i favoritissimi inglesi e l'Italia di Spalletti è tutta qui: da una parte fenomeni veri, come la star del Real o il bomber del Bayern, dall'altra (quella azzurra) tanti giocatori anonimi, senza talento o senza personalità. Partenza con il piede schiacciato sull'acceleratore da parte della. Al 4' su calcio di punizione di Lobotka, Strelec prova la battuta vincente ma non inquadra la porta.