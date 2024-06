Basket | Marco Bellinelli una stagione poco soddisfacente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Non è stata unapositiva per la Virtus Segafredo Bologna che è arrivata nella finale scudetto contro Olimpia Milano cedendo, però, abbastanza agevolmente con un punteggio di 3-1. Unica, magra, consolazione dopo un cammino negativo in Eurolega, condiviso con i meneghini campioni d’Italia, è stata la conquista della Supercoppa Italiana. Non un’annata da ricordare, quindi, pere compagni: il cestista azzurro, però, a livello personale ha vissuto una buonavincendo l’MVP del campionato italiano a trentotto anni suonati. Le parole di: “Non posso essere felice di aver vinto solo la Supercoppa, MVP? Mi riempie d’orgoglio” (Crediti foto: Virtus Bologna Facebook)“Nella mia testa non sono contento.