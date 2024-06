Usa 2024 Biden non lascia anzi raddoppia | Solo io posso difendere l’America da Donald Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024)re? Manco per idea. Joeavrà pure una serata disastrosa giovedì nel dibattito alla Cnn contro, ma sembra aver già metabolizzato il “passo falso” e pronto a procedere senza ripensamenti verso la sfida per la Casa Bianca. Opponendo un testardo rifiuto alle dozzine di appelli pervenutigli nelle ultime 48 ore dal mondo progressista Usa perché lasci, avendo dimostrato la sua incapacità di servire ancora come presidente della prima potenza mondiale. «Non ho avuto una grandeserata, ma nemmeno», ha detto serafico staseraparlando a un evento di raccolta fondi a New York. Il candidato dei Democratici pare sordo alle pressioni, e perfino del drammatico editoriale apparso stamattina sul New York Times pare aver presole parti che lo interessano Il presidente: quelle in cui si sottolineava ancora una volta la pericolosità di, che per tutta la sera ha proferito una bugia dietro l’altra.