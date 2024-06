Tour de France la Valle del Savio invasa dai tifosi della bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Cesena, 29 giugno 2024 – Ladel, che oggi ospiterà uno dei tratti montanitappa, è in trepidazione. LadeldaiGhirlande, drappi e bandiere, tutti rigorosamente gialli, adornano ogni angolo dei borghi e paesi. Come dice Samira, cittadina di Sarsina: "C’è stato un incremento di turisti, soprattutto ciclisti che per l’occasione si fermano in paese per riposare. È una bella occasione per mettere in mostra il nostro patrimonio, dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vinicio al ricchissimo museo archeologico". Ladelpresenta un’offerta che va da Cesena e la sua Biblioteca Malatestiana a Mercato Saraceno, sede come suggerisce il nome, di mercati importantissimi fin dai tempi antichi e ora noto per l’enoturismo, passando per Sarsina e arrivare a Bagno di Romagna, famosissima per le sue acque termali.