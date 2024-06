Temptation Island ex protagonista diventa papà per la prima volta | Benvenuto Edoardo!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 29 giugno 2024) Fiocco azzurro per uno storico (e discusso) exdi! Ieri mattina Federico Rasa, volto dell’edizione andata in onda nel 2021, ètodi un bel maschietto,, avuto dalla compagna Angy Colletta. L’annuncio è stato dato dalla giovane coppia sui rispettivi profili Instagram:Rasa.al mondo amore di mamma e. 28/06/2024 09:11 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angy Colletta ? (@angy) Federico aveva annunciato che sarebbetodel suo primo figlio lo scorso novembre, a distanza di pochi mesi dalla conferma della sua storia d’amore con la Colletta, giovane ragazza di Palermo. Il pubblico diricorda ancora Federico Rasa per il percorso piuttosto turbolento durante la permanenza nel villaggio in Sardegna.