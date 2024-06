Sostenibilità parola d’ordine per il turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Filiera turistica: laper creare valore per imprese, territori e comunità. È quanto emerso all’iniziativasostenibile: percorsi, azioni, testimonianze organizzato da Cna Toscana e Cnae commercio. L’evento è stato un’occasione di riflessione per approfondire le tematiche legate alladi tutta la filiera turistica: agroalimentare, artigianato, servizi turistici, tour operator fino alle professioni, prime fra tutti le guide turistiche. Il tutto analizzando anche alcune esperienze già in corso tra le quali quella del Bvs Birrificio Valdarno Superiore (degustazioni con percorsi turistici), del Biscottificio Vannino che realizza biscotti e crakers utilizzando gli scarti di lavorazione della birra e del tour operator Sigeric di Massa Carrara, Destination Management Company della Lunigiana.