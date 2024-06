Si ribalta l’auto guidata dalla sorella muore a 16 anni | Ciao Marcolì

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Cercemaggiore. Marco Di Stasi, un ragazzo di soli 16, ha perso la vita in un drammatico sinistro avvenuto sulla Strada Provinciale 165 “Gildonese“, che collega Campobasso a Gildone. La vittima era a bordo di un’auto condotta, poco più che ventenne. Per cause ancora da accertare, la giovane ha perso il controllo del veicolo, che è andato a urtare violentemente contro un muretto per poirsi. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane Marco, deceduto sul colpo. Ladella vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 Molise e trasportata in condizioni gravi all’ospedale Cardarelli di Campobasso. La prognosi rimane riservata, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzare le sue condizioni.