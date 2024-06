Previsioni traffico autostrada ultimo weekend giugno

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 29 giugno 2024) Con l’fine settimana disi entra nel vivo della prima parte della stagione estiva, quella caratterizzata dai “bollini rossi”. Tradotto in cifre, si attendono nella sola giornata di sabato tra i 181 mila e i 189 mila transiti e nella giornata di domenica tra i 174 mila e i 182 mila passaggi di mezzi lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico.queste dettate dai numeri che hanno caratterizzato lo stesso fine settimana del 2023 (178 mila transiti sabato 1°luglio e 177 mila domenica 2) e rivisti al rialzo per effetto del trend registrato neldel 22-23su tutta la rete gestita dalla rete Concessionaria (+4% rispetto alla settimana precedente). Vengono quindi rafforzate le forze in campo da parte della Società, soprattutto nell’esazione, nel personale su strada (ausiliari alla viabilità), nella manutenzione in caso di incidenti, al centro radio informativo che da Palmanova controlla h24 la retele, negli addetti agli impianti pronti a controllare qualsiasi tipo di guasto, e al servizio di infomobilità che dà costantemente notiziari sulla viabilità grazie al servizio Infoviaggiando, alla app Infoviaggiando e al numero verde 800996099.