Non ce l’ha fatta il bimbo di 18 mesi caduto dal quarto piano il dramma a Pavia

(Di sabato 29 giugno 2024) Non ceil bambino di 18dal balcone di casa anel pomeriggio del 28 giugno. Nonostante i disperati tentativi dei medici del policlinico San Matteo di salvargli la vita, le lesioni riportate erano troppo gravi. Il piccolo è spirato nella notte, ma fin dall’inizio si era capito che le sue condizioni non lasciavano molte speranze. Il bambino èdal, un’altezza di circa 14 metri, e si è schiantato nel cortile interno dello stabile di via Cascina Spelta. Ha riportato traumi cranici, polmonari e fratture multiple. Gli agenti della Questura dipropendono per un tragico incidente. Il bambino stava giocando sul balcone mentre la madre era in casa a sbrigare faccende. La famiglia, di origine congolese, ha vissuto un incubo: il piccolo si sarebbe arrampicato su un condizionatore, perdendo poi l’equilibrio e superando la ringhiera.