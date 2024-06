L' Onda Pride ' travolge' 7 città da Nord a Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - In centinaia di migliaia a Milano, 350mila secondo gli organizzatori, e decine di migliaia in altre seidaa Sud: grande affluenza per i cortei dell', la manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqi+ promossa da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali a chiusura delMonth di giugno. Grande anche la partecipazione della politica, in particolare a Milano dove ha sfilato la segretaria dem, Elly Schlein, nel corteo che aveva per titolo 'Liber* di essere'. "Anche oggi una giornata di partecipazione per i diritti di tutti, per i diritti Lgbtq che sono fmentali e come tali vanno riconosciuti", ha detto la leader del Pd invocando "una legge contro la omotransfobia. Al G7 si è persa un'occasione per colpa del governo italiano, mancano le parole identità di genere e orientamento sessuale nella dichiarazione finale.