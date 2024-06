Gwyneth Paltrow ai fornelli in Umbria la torta al testo per il marito spiegata in italiano quasi perfetto – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) La passione diper l’Italia, e per l’in particolare, certo non è nuova. Ormai da anni la fortunata attrice americana condivide sui social scatti dalle sue vacanze nel centro Italia, spesso e volentieri in compagnia del, Brad Falchuk. Oggi però ha voluto dar prova anche di altre skills, quelle di una star ormai più che integrata. In unpubblicato sui suoi social,dà prova di un eccellentementre mostra ai suoi follower cosa ha preparato al suo amato oggi: «Buongiorno, è sabato, giorno per boyfriend and breakfast», accompagna i seguaci l’attrice. Prima di mostrare un tipico pane umbro, uova e bacon, con cui ha preparato una prelibata colazione a Falchuk: la “al”, spiega l’attrice stessa, piatto tanto povero quanto tipico della cucina regionale umbra.