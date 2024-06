Elezioni Iran al ballottaggio con astensione record Chi sono i due candidati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giugno 2024 – Ineditonellepresidenziali in. Né il candidato riformatore Massoud Pezeshkia, né l'ultraconservatore Said Jalili hanno ottenuto più della metà dei voti necessari per chiudere la partita al primo turno. Lo ha ufficializzato ministero dell'Internoiano: il politico azero sostenitore della distensione con gli Usa e il capo negoziatore sul nucleare si affronteranno quindi alche si terrà il 5 luglio. Delle 14presidenziali tenutesi a partire dalla Rivoluzione islamica del 1979, solo una è stata finora decisa al secondo turno, nel 2005. In base ai risultati parziali, su 19 milioni di schede scrutinate, Pezeshkian ha ricevuto 8,30 milioni di voti e Jalili, 7,19. Entrambinettamente davanti al presidente del Parlamento, il conservatore Mohamad Baquer Ghalibaf, con 2,68 milioni di voti.