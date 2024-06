Carpi ecco le tue avversarie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Milan Under 23 (che si chiama Milan Futuro) e Legnago. C’erano due soli dubbi sul girone dele sono stati sciolti ieri con la pubblicazione, da parte della Lega Pro, dei tre raggruppamenti della Serie C 2024-25. I biancorossi, come da pronostico, sono stati inseriti nel "B", quello di Centro Italia, in cui le due squadre più a Nord sono appunto i baby rossoneri, ripescati al posto dell’Ancona e col campo a Solbiate Arno, e il Legnago, che geograficamente è stata giudicata più al sud rispetto a Clodiense e Pergolettese per traslocare dal girone "A" al "B". Le altre 17 rivali erano già ampiamente note: i due derby regionali con Rimini e Spal, poi le liguri Entella e Sestri Levante, le marchigiane Ascoli e Vis Pesaro, le umbre Ternana, Perugia e Gubbio, le toscane Arezzo, Lucchese, Pontedera e Pianese, le abruzzesi Pineto e Pescara, la molisana Campobasso e la sarda Torres.