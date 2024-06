Sul telefono di Turetta le ultime foto di Giulia Cecchettin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 28 giugno 2024) Padova, 28 giugno 2024 – Sono oltre 50 lescattate a, tra le 18 e le 21 dell'11 novembre scorso, il giorno in cui è stata uccisa.trovate dagli investigatori neldell'ex fidanzato Filippo. Leimmagini che ritraggonoquando era ancora viva, prima del terribile e mostruoso omicidio perpetrato dal ragazzo, con indicile crudeltà. Negli scatti, pubblicati da 'Pomeriggio Cinque News', si vedono i due giovani al centro commerciale di Marghera 'La nave de vero’, dove erano andati nel tardo pomeriggio per fare acquisti in vista della laurea di. Alle immagini delle videocamere di sorveglianza si aggiungono dunque quelle che erano rimaste suldell'assassino della studentessa: ci sono immagini diche si prova dei vestiti, della ragazza seduta al bar e anche alcuni selfie scattati da Filippo in cui i due sono insieme.