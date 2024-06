Rivoluzione nel vivaio azzurro | De Laurentiis lo affida a Santoro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 28 giugno 2024) Desvela il nuovo progetto per il settore giovanile del Napoli:alla guida, scouting potenziato e focus sui giovani. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha delineato un ambizioso progetto per il settore giovaniledurante l’inaugurazione del nuovo stadio comunale a Telese Terme. Le sue dichiarazioni rivelano un forte impegno verso lo sviluppo dei giovani talenti, con un occhio di riguardo per il futuro del club partenopeo. Napoli punta sul futuro: il nuovo progetto per il settore giovanile “Abbiamo intenzione di fare qualcosa di importante anche in chiave futura,” ha affermato De, annunciando una svolta significativa per ildel Napoli. “Proprio oggi con Giuseppe, che si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all’estero”.