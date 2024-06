Gesesa programmate ulteriori chiusure notturne | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minuticomunica che, a causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, come programmato proseguirà conin altredella Città di Benevento. Di seguito il programma delle prossime. Per la zona del Rione Libertà: la notte tra il 30 giugno e 1 luglio, la notte tra 1 e 2 luglio, la notte tra 2 e 3 luglio e la notte tra il 3 e 4 luglio. Ledel Rione Libertà sono le seguenti: DISTRETTO SANTA COLOMBA: Via Napoli, Via Santa Colomba, Lungosabato Don Emilio Matarazzo, Via Umberto Perrotta, Piazzale Caduti di Cefalonia, Via Pasquale Saponaro, Via Alfonso Ferrara, Via Ciriaco del Pozzo, Via Vincenzo Cardone, Via Mario Pascucci, Via Pasquale Columbro, Via Salvatore Pennella, Via Antonio Rivellini, Via Giuseppe d’Alessandro, Via Nazzareno Cosentini, Via Benedetto Bonazzi, Via Giovanni Pascale, Via Domenico Capozzi, Via Remigio del Grosso, Via Luigi Palmieri, Via Rodolfo Meomartini, Via Enrico Cocchia, Via Girolamo Vitelli, Via Luigi Settembrini, Via Luigi Alberti, Via Luigi Basile, Via Salvo d’Acquisto, Via Vincenzo Gioberti, Via Carlo Poerio, Via Nicola Nisco, Via Marco Minghetti, Via Silvio Pellico, Via Massimo d’Azeglio, Via Camillo Benso Cavour, Via Duca d’Aosta, Via Maria Pacifico, Via Generale Alfredo Marone, Via Carlo Pisacane, Via Saverio Casselli, Via Stadio, Piazzale degli Atleti, Via Antonio Tretola, Via Don Luigi Sturzo, Via Masseria Gubitosa, Parte di Casale Maccabei (fino ad altezza cimitero), Via Cretazzo DISTRETTO VIA FIRENZE: Via Giuseppe Maria Galanti I Traversa, Via Giuseppe Maria Galanti II Traversa, Via Giuseppe Maria Galanti III Traversa, Via Raoul Follerau, Via Teodoro Mommsen, Piazzale Matteo Renato Donisi, Piazzale Martiri delle Foibe, Via Torino, Via Cesare Battisti, Via Firenze, Via Venezia, Via Luigi Piccinato, Via Ferdinando Gregorovius, Via Milano, Via Bari, Via Anna Severino, Via Bologna, Via Gennaro de Rienzo, Via Giovanni Capasso Torre, Via Salerno, Piazza San Modesto, Via Alfredo Parente, Via Raffaele Garrucci, Via Palermo, Parco Appia.