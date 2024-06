Elden Ring | Shadow of the Erdtree come sconfiggere il Drago del Picco Frastagliato

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 28 giugno 2024) Continuiamo il nostro viaggio nel Regno dell’Ombra diof thesoffermandoci in questa nuova guida su un’altra boss fight dell’espansione: ildel. Prima di scoprirequesto nemico, consigliamo di recuperare le nostre guide precedenti che rivelanorisolvere la quest di Moore, di Igon e della Sacerdotessa della Comunione Draconica, di Dane Fogliamorta ed anche quella di Thiollier e Santa Trina, oppure ancoraBayle il Terribile, Messmer l’Impalatore, l’Ippopotamo d’oro, Rennala cavaliera della Luna gemella, Leone danzante belva divina, Logur L’Artiglio Ferino, il Cavaliere Gabbianera ed infine anche il Golem della Fornace. Dove trovare ildelIldelaltri non è che il primo boss che FromSoftware ha deciso di inserire in una delle zone opzionali diof the: ci stiamo riferendo a