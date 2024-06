De Laurentiis annuncio a sorpresa | decisione straordinaria del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 28 giugno 2024) Arriva unincredibile di Deriguardo il: il presidente comunica una novità incredibile per il futuro del club. Il presidente Decontinua a programmare ildella prossima stagione, stavolta non da solo. Il patron azzurro ha deciso di farsi coadiuvare da una figura professionale di rilevanza assoluta per quanto riguarda la gestione del calciomercato come il neo direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. Il patron azzurro lascerà così maggiore autonomia ai dirigenti che ha scelto e, soprattutto, al nuovo allenatore Antonio Conte. Il presidente delha però ulteriori novità da apportare all’organigramma azzurro e le ha annunciate ai giornalisti presenti all’inaugurazione del nuovo stadio comunale a Telese Terme.