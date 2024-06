A Euro 2024 la Turchia gioca in casa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 28 giugno 2024) AGI - Glipeisino in Germania ma hanno un secondo padrone di, la: nella fase a gironi, infatti, i tifosi più numerosi sugli spalti sono stati quelli con la bandiera rossa e la mezzaluna (130mila), seguiti dai tedeschi, fermi a 125mila. La stima è stata pubblicata da diversi giornali sportivi e conferma l'impressione di qualunque telespettatore che abbia assistito alle partite del gruppo F: una marea rossa ha sospinto la nazionale guidata da Vincenzo Montella contro Portogallo, Georgia e Repubblica Ceca. Laè un Paese di 83 milioni di abitanti e in Germania sono tre milioni gli abitanti di origine turca. Impossibile non notare quanto sia rimasto forte il legame con la terra di origine dei migranti, arrivati a partire dagli anni '50 dalle province più povere del centro sud dell'Anatolia, ma anche dei loro discendenti fino ai giovano di terza e quarta generazione.