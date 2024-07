Inghilterra-Slovenia – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 giugno 2024) Sapendo che un punto sarà sufficiente per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024, l’conclude il suo Gruppo C martedì 25 giugno sera, affrontando laal RheinEnergieStadion di Colonia. Mentre la squadra di Gareth Southgate ha conquistato quattro punti su sei possibili – anche se non è riuscita a stupire e a divertire – i suoi prossimi avversari sono ancora in attesa dell’inafferrabile successo in una finale di Euro. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreC’è stata una differenza evidente tra la gara d’apertura del Gruppo C con la Serbia e la sfida con la Danimarca del 20 giugno. I Tre Leoni non sono stati puniti per essersi seduti dopo essere passati in vantaggio contro i primi, ma non avrebbero avuto la possibilità di giocare in modo così pietoso la seconda volta.