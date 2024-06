Zenith mantiene il vantaggio e vola in finale Un pareggio che vale il sogno della serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)Prato 2 Granamica 2PRATO: Brunelli, Casini, Castiello, Bagni (86’ Luka), Cela, Lunghi, Kouassi (79’ Mari), Saccenti, Chiaramonti (84’ Braccesi), Rosi (87’ Buscema), Ciravegna (15’ Falteri). All. Settesoldi. GRANAMICA: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli (84’ Fogacci), Garetti, Catozzo, Baldazzi (89’ Fabbri), Ganzaroli (86’ Chinappi), Karapici (74’ Mezzadri), Frignani (46’ Pizzarani). All. Marchini. Arbitro: Senes di Cagliari. Reti: 20’ e 55’ Falteri, 26’ Ganzaroli, 94’ Catozzo. LaPratoined è a un passo dall’ottenere il salto inD nella prossima stagione. Nel match di ritorno del primo turno delle fasi nazionali dei play off di Eccellenza ai bluamaranto basta unper 2-2 per passare alle finali.