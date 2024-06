Trapani la festa promozione sembra Festivalbar | Facchinetti e Barbara D’Urso conduttori Elettra Lamborghini special guest

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Processione per le vie della città,allo stadio comunale,di grido e la ciliegina della pop star famosa:una sagra di paese o, meglio, una tappa del mai dimenticato, invece è l’evento organizzato dalper celebrare lain Serie C della squadra di calcio. Molti parlano di manizione all’insegna del trash, ma chi conosce il presidente dei granata Valerio Antonini non è per nulla sorpreso. Imprenditore dal carattere eccentrico, Antonini ha investito tantissimo per riportare in auge lo sport nel capoluogo siciliano: i tifosi di calcio e basket hanno vissuto un anno da sogno, anche al di sopra delle aspettative. Nel campionato di Serie D, la squadra allenata da Alfio Torrisi ha dominato il girone I: 94 punti e zero sconfitte.